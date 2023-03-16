В "Урале" заявили, что постараются сохранить главного тренера Гончаренко в клубе

Специалист возглавил екатеринбургскую команду в августе 2022 года

ТАСС, 16 марта. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал", выступающий в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), рассчитывает продолжить сотрудничество с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Об этом "Спорт-Экспрессу" в четверг сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

14 марта "Урал" на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Спартаком" в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Серия екатеринбуржцев без поражений в официальных матчах достигла 16 игр, в РПЛ команда не проигрывала в последних девяти встречах.

"Идем от игры к игре, после таких результатов ребята становятся увереннее в себе. Дай бог останемся в РПЛ и на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать в каждом матче и радовать зрителей. Мы, конечно, не такой большой клуб, но постараемся сохранить Виктора Михайловича [Гончаренко], очень постараемся", - сказал Иванов.

Гончаренко возглавляет "Урал" с августа 2022 года. "Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков в 19 матчах. Последнее поражение "Урала" в официальном матче датируется 17 сентября 2022 года, тогда он уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2.