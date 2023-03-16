16 марта, 13:09
Фигурное катание

Тарасова объяснила, почему будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

По ее словам, просмотр соревнований такого уровня является частью профессии тренера

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет смотреть чемпионат мира в отсутствие российских фигуристов, так как это является неотъемлемой частью ее профессии. Об этом она рассказала ТАСС в четверг.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.

"Если будет возможность смотреть, конечно, посмотрим. Куда ж мы денемся? Какая разница, что наших нет, мы отстранены, но чемпионат мира продолжается. Там есть другие спортсмены, это наша профессия - знать, что в других странах делается", - сказала Тарасова.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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