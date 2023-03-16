Гонщик Петров рассказал, что в России может появиться чемпионат на автомобилях BR03

Виталий Петров отметил, что в соревнованиях сможет принять участие и молодежь

ТАСС, 16 марта. Гоночный чемпионат для автомобилей прототипа BR03 может появиться в России со следующего сезона, для этого ведется подготовка машин. Об этом ТАСС рассказал пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing, бывший гонщик "Формулы-1" Виталий Петров.

"Надеемся, что со следующего сезона будет уже отдельный чемпионат на этом прототипе BR03, где будет участвовать и молодежь. То есть мы подготавливаем машину как раз для российского чемпионата. У нас, в принципе, нет "Формул" в России, где они могут пробовать свои силы, а прототип похож на управление машины, как в "Формуле-1". Это отличная техника, как раз для молодежи, чтобы она тренировалась", - сказал Петров.

В мае 2021 года SMP Racing была презентована машина BR03 для участия в классе прототипов СМП - Российской серии кольцевых гонок. Петров рассказал, что примет участие в серии гонок на выносливость в Сочи СМП РСКГ Эндуранс для обкатки автомобиля BR03.