Тарасова считает нецелесообразным наличие комиссии по этике в федерации фигурного катания

Татьяна Тарасова отметила, что не ждет никакого решения комиссии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комиссия по этике не нужна российскому фигурному катанию. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Никакого решения не жду. Думаю, они там извинятся друг перед другом, и все на этом закончится, - сказала Тарасова. - Люди, которые в этой комиссии, тоже должны посмотреть на свою жизнь, а не других разбирать, потому что пока человек живет, он совершает серьезные ошибки, не всегда надо за них судить. Я вообще не понимаю, почему эта комиссия создана".

Заседание комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России, на котором будет рассмотрена жалоба двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко на высказывания тренера Софьи Федченко, состоится 20 марта.

16 февраля ученица Федченко Алина Горбачева выиграла первенство России среди юниоров, после чего Плющенко подверг критике судейство на турнире. По мнению Плющенко, его подопечные с более сложными элементами заняли несоответствующие итоговые места. Федченко в свою очередь в интервью газете "Жизнь" назвала высказывания Плющенко "истерикой".

3 июня 2022 года ТАСС стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России создаст ряд комиссий при организации, в том числе комиссию по этике.