В футбольном клубе "Урал" заявили, что ждут возвращения Шатова на поле

По словам президента "Урала" Григория Иванова, пока травма не позволяет полузащитнику выходить на поле

ТАСС, 16 марта. Полузащитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Олег Шатов восстанавливается от травмы и может сыграть в текущем сезоне. Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Шатов последний раз появлялся на поле 30 января в товарищеском матче с "Родиной-2" (0:1).

"Очень надеюсь, что мы еще увидим Шатова в этом сезоне, - сказал Иванов. - Олега все любят - болельщики, игроки, я. Пока травма не позволяет ему выходить на поле. Он очень много занимается в зале, проводит там по три часа в день, но еще не до конца готов. Поживем - увидим".

Иванов прокомментировал сроки возвращения травмированных полузащитников "Урала" Ибраима Сиссе и Юрия Газинского: "Сиссе сыграет, наверное, уже после паузы на матчи сборных. Думали, что Юра Газинский подойдет к игре [чемпионата России 18 марта] с "Динамо", но, к сожалению, он простудился".

Шатову 31 год, он выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год, а затем вернулся в команду в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 Шатов выходил на поле в пяти официальных матчах.