Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Соревнования были запланированы 5-6 мая

ТАСС, 16 марта. Федерация фехтования Германии отказалась проводить этап Кубка мира из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Федерации фехтования Германии.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года.

"Решение конгресса FIE снова разрешить участие россиян и белорусов вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Для президиума Федерации фехтования Германии немыслимо, как это могло произойти, - сказала глава федерации Клаудия Бокель. - Ряд вопросов остается без ответа на данный момент. Мы хотим дать четкий сигнал о том, что нам бы хотелось другого результата и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые делают проведение турнира невозможным".

Этап Кубка мира в Германии должен был пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме. Ранее в консульском отделе посольства ТАСС сообщили, что Польша откажет рапиристкам России в случае подачи на визы для участия на этапе Кубка мира в Познани, который пройдет 21-23 апреля и является квалификационным турниром на Олимпиаду-2024 в Париже.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.