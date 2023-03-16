Мамедов назвал ожидаемым отказ Германии проводить этап Кубка мира по фехтованию

По мнению президента Федерации фехтования России, соревнования сможет провести другая страна

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отказ Федерации фехтования Германии проводить этап Кубка мира из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов до стартов является ожидаемым решением. Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"Флаг им в руки. Это не первая страна, будут отказываться и другие. Конечно, ожидали таких решений. Те страны, которые не могут проводить соревнования на равноправных условиях, проводить их не будут, проводить будут другие, они есть в большом количестве", - сказал Мамедов.

"Критиковать своих коллег не буду. Если даже национальная федерация хочет [провести равноправные соревнования], политика правительства не дает нам приехать в их страну. Сегодня это Германия, завтра может быть другая страна. У нас со всеми нормальные отношения. На конгрессе я сказал, что мы хотим бороться только на дорожках и побеждать в честной борьбе", - добавил он.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против - 46. Этап Кубка мира в Германии должен был пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме.