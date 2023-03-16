16 марта, 14:50
Летние олимпийские виды спорта

Мамедов назвал ожидаемым отказ Германии проводить этап Кубка мира по фехтованию

Мамедов назвал ожидаемым отказ Германии проводить этап Кубка мира по фехтованию
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов
© Владимир Гердо/ ТАСС

По мнению президента Федерации фехтования России, соревнования сможет провести другая страна

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отказ Федерации фехтования Германии проводить этап Кубка мира из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов до стартов является ожидаемым решением. Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"Флаг им в руки. Это не первая страна, будут отказываться и другие. Конечно, ожидали таких решений. Те страны, которые не могут проводить соревнования на равноправных условиях, проводить их не будут, проводить будут другие, они есть в большом количестве", - сказал Мамедов.

"Критиковать своих коллег не буду. Если даже национальная федерация хочет [провести равноправные соревнования], политика правительства не дает нам приехать в их страну. Сегодня это Германия, завтра может быть другая страна. У нас со всеми нормальные отношения. На конгрессе я сказал, что мы хотим бороться только на дорожках и побеждать в честной борьбе", - добавил он.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против - 46. Этап Кубка мира в Германии должен был пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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