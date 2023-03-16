"Ростов" стал последним участником полуфинала плей-офф "пути регионов" Кубка России

Ростовчане обыграли в гостях "Пари Нижний Новгород"

ТАСС, 16 марта. "Ростов" со счетом 1:0 переиграл "Пари Нижний Новгород" в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде в четверг.

Забитым мячом отметился Роман Тугарев (82-я минута).

Соперник "Ростова" на первом этапе полуфинала плей-офф "пути регионов" определится по результатам жеребьевки, которая пройдет 17 марта. Другими участниками стадии стали "Краснодар", тольяттинский "Акрон" и московское "Динамо". "Пари Нижний Новгород", "Зенит", "Ахмат" и "Локомотив" завершили участие в турнире.

В первых матчах полуфинала плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" московский "Спартак" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1), а столичный ЦСКА - на выезде с самарскими "Крыльями Советов" (2:2). Ответные матчи пройдут в начале апреля, точные даты пока не определены.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В матчах плей-офф "пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов".

В плей-офф "пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители плей-офф "пути РПЛ" и плей-офф "пути регионов". Действующим победителем турнира является московский "Спартак".