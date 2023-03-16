"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бетис" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба

ТАСС, 16 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл испанский "Бетис" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Севилье.

Забитым мячом отметился Маркус Рэшфорд (56-я минута). Первый матч между соперниками прошел на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 4:1.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала, победив в 1/16 финала испанскую "Барселону" (2:2, 2:1). "Бетис" обеспечил участие в этой стадии, заняв первое место в группе с итальянской "Ромой", болгарским "Лудогорцем" и финским ХИКом.

В других матчах нидерландский "Фейенорд" дома разгромил "Шахтер" - 7:1 (первый матч - 1:1), турецкий "Фенербахче" на своем поле оказался сильнее испанской "Севильи" - 1:0 (0:2), итальянский "Ювентус" на выезде переиграл германский "Фрайбург" - 2:0 (1:0). "Фейенорд", "Севилья" и "Ювентус" вышли в 1/4 финала. В четверг пройдут еще четыре встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка оставшихся стадий Лиги Европы и Лиги конференций состоится 17 марта, начало - в 15:00 мск. В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).