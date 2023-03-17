В Саудовской Аравии стартует второй этап сезона "Формулы-1"

На первом этапе победу одержал Макс Ферстаппен

ТАСС, 17 марта. Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Саудовской Аравии - стартует в пятницу на городской трассе в Джидде.

Первый этап, который прошел в Бахрейне двумя неделями ранее, показал, что конкурентов у "Ред Булл" и двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в этом сезоне, похоже, не будет. Нидерландец одержал уверенную победу, а его партнер по команде мексиканец Серхио Перес стал вторым. Финишировавший третьим 41-летний испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" проиграл победителю почти 40 секунд. "Феррари" и "Мерседес" пока уступают в скорости не только "Ред Булл", но и "Астон Мартин", к тому же итальянский коллектив опять столкнулся с техническими проблемами, из-за которых монегаск Шарль Леклер потеряет 10 позиций на старте гонки в Джидде.

Разговоры о проведении Гран-при Саудовской Аравии начались в мае 2019 года. Сначала был представлен проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, но строительство там автодрома требовало большего времени. Было решено сконструировать временную городскую трассу в Джидде, которая будет принимать этап как минимум до 2027 года, после чего Гран-при должен переехать в Киддию. Заезды в Джидде проходят при искусственном освещении, трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч.

Дебютную гонку в Саудовской Аравии, которая прошла в 2021 году, выиграл британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". В прошлом году в Джидде победил Ферстаппен, который прибудет на этап нынешнего сезона только в пятницу по причине болезни.

Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 16:30 мск, вторая - в 20:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (16:30 мск) и квалификация (20:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (20:00 мск).