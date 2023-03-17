"Ференцварош" под руководством Черчесова вылетел из Лиги Европы по футболу

Венгерская команда проиграла по сумме двух матчей "Байеру"

ТАСС, 17 марта. Венгерский "Ференцварош" под руководством российского тренера Станислава Черчесова со счетом 0:2 дома проиграл германскому "Байеру" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и завершил борьбу на турнире. Встреча завершилась в ночь на пятницу.

Голы забили Мусса Диаби (3-я минута) и Амин Адли (81). Черчесов на 40-й минуте получил желтую карточку.

Первая встреча завершилась победой "Байера" со счетом 2:0. Команда из Германии по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Жеребьевка оставшихся стадий Лиги Европы состоится 17 марта, начало - в 15:00 мск. В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).