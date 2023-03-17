"Арсенал" проиграл "Спортингу" и вылетел из Лиги Европы, пропустив гол с центра поля

Португальцы выиграли в серии пенальти

ТАСС, 17 марта. Лидер чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в серии пенальти проиграл португальскому "Спортингу" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и завершил борьбу на турнире. Встреча прошла в Лондоне и завершилась в ночь на пятницу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти оказался сильнее "Спортинг" - 5:3. В составе "Спортинга" мяч ударом с центра поля на 62-й минуте забил Педру Гонсалвеш. У "Арсенала" отличился Гранит Джака (19-я минута). На 118-й минуте был удален полузащитник "Спортинга" Мануэль Угарте.

Первый матч завершился со счетом 2:2. "Спортинг" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Помимо португальской команды в четвертьфинале турнира сыграют итальянские "Рома" и "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед", германский "Байер", испанская "Севилья", бельгийский "Юнион" и нидерландский "Фейенорд". В четвертьфинал Лиги конференций вышли английский "Вест Хэм", итальянская "Фиорентина", нидерландский АЗ, французская "Ницца", бельгийские "Андерлехт" и "Гент", швейцарский "Базель" и польский "Лех".

Жеребьевка оставшихся стадий Лиги Европы и Лиги конференций состоится 17 марта, начало - в 15:00 мск. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, ответные - 20 апреля. Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, Лиги конференций - 7 июня в Праге.

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).