Игрок "Ванкувера" Кузьменко повторил рекорд Буре по голам за клуб в дебютном сезоне НХЛ

Российский форвард забросил 34 шайбы за клуб в текущем сезоне

ТАСС, 17 марта. "Аризона" дома со счетом 3:2 обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу.

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Бойд (20-я и 33-я минуты), Лоусон Крауз (42). У "Ванкувера" отличились российский нападающий Андрей Кузьменко (6) и Элиас Петтерссон (52).

Кузьменко забросил 34-ю шайбу и повторил рекорд "Ванкувера" по количеству голов в дебютном сезоне НХЛ, принадлежащий россиянину Павлу Буре (сезон-1991/92). Лучшим по этому показателю среду россиян является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший в дебютном сезоне 52 шайбы (сезон-2005/06). Рекорд лиги принадлежит финну Теему Селянне, который забросил 76 шайб в сезоне-1992/93 в составе "Виннипега".

"Аризона" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 63 очками после 69 матчей. "Ванкувер" идет на шестом месте в Тихоокеанском дивизионе с 63 очками после 67 игр. В следующем матче "Аризона" примет "Чикаго" 19 марта, "Ванкувер" в тот же день на выезде встретится с "Лос-Анджелесом".