Тарпищев: у Медведева есть время восстановиться от травмы к полуфиналу турнира в США

В четверг Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев получил время на восстановление к полуфиналу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе, физически ему должно быть легче, хотя он будет не в оптимальной форме. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четверг Медведев вышел в полуфинал турнира, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5). В матче четвертого круга против Александра Зверева из Германии россиянин повредил лодыжку. В полуфинале Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

"Американец будет непростым соперником в полуфинале. Он рвет игру, к тому же резкий, скоростной теннисист. В этом плане нужны ноги в подходе к мяу - с позиции травмы, которая случилась у Дани в матче со Зверевым, это плохо. Но есть время на восстановление, должно быть физически Медведеву уже полегче. Хотя с точки зрения рывков он будет не оптимально готов", - рассказал Тарпищев.