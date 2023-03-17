Фетисов не видит положительной тенденции в вопросе возвращения россиян на мировую арену

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить россиян от соревнований

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские спортсмены практически не выступают на соревнованиях под эгидами международных федераций, поэтому пока нельзя усмотреть тенденцию в вопросе их возвращения на мировую арену. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Тенденция - это какая-то обоснованная история, я пока ее не усматриваю, теннисисты играют, шахматисты, наверное, все. Наши хоккеисты играют в Национальной хоккейной лиге, не имеющей никакого отношения к международной федерации. Что касается фехтования, то федерацию долгое время возглавлял Алишер Усманов, у нас есть там влияние, в этом виде были хорошие результаты, но мы не можем то же самое сказать о всех видах", - сказал Фетисов.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от соревнований. 25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. 10 марта конгресс Международной федерация фехтования проголосовал за возвращение россиян на мировые турниры.