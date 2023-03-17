Александр Головин и Алексей Миранчук вошли в состав сборной России на мартовские матчи

Всего в состав национальной команды вошли 29 футболистов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитники "Монако" Александр Головин и итальянского "Торино" Алексей Миранчук вошли в окончательный состав сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба сборной.

Всего в список вошли 29 игроков, больше всего представителей у московского "Спартака": вратари - Александр Селихов ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Илья Помазун ("Урал"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники - Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все - "Спартак"), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - "Ростов"), Артем Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"); полузащитники - Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Далер Кузяев ("Зенит"), Ильзат Ахметов ("Краснодар"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все - "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук, Головин; нападающие - Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо"). В состав сборной впервые вызваны Помазун, Денисов и Пруцев. Головин и Алексей Миранчук сыграют в составе сборной впервые с 14 ноября 2021 года: тогда россияне в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в гостях со счетом 0:1 уступили команде Хорватии.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).