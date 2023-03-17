Times: предприниматели из Катара увеличили предлагаемую за "Манчестер Юнайтед" сумму

Сообщается, что новая сумма была озвучена во время десятичасовых переговоров с руководством английского клуба

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Инвесторы из Катара вместе с британским миллиардером Джимом Рэтклиффом стали фаворитами в борьбе за покупку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", значительно увеличив предлагаемую сумму, размеры которой пока не разглашаются. Об этом в пятницу сообщила газета Times.

По информации издания, сумма была оглашена советниками президента Исламского банка Катара шейха Джасима бин Хамада Аль-Тани Шахзадом Шахбазом и Фади Бахосом во время 10-часовых переговоров с руководством "Манчестер Юнайтед". Катарцев также ознакомили с работой клуба. В пятницу переговоры с руководством английской команды проведет Рэтклифф.

23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров "Манчестер Юнайтед" начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Семейство Глейзеров, владеющее клубом, оценивает стоимость сделки в 6-8 млрд фунтов стерлингов (от 7,2 до 9,6 млрд долларов) и рассчитывает завершить ее в первом квартале 2023 года. Рэтклифф рассчитывает приобрести долю в 69%, тогда как шейх Джасим намерен скупить все активы.

Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он был владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота. Контроль Глейзеров над "Манчестер Юнайтед" вызвал резкую критику со стороны болельщиков, которые до сих пор настаивают на том, что клуб должен сменить владельца.