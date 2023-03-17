Фетисов призвал российские спортивные федерации оказывать давление на МОК

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что нужно обратиться в ООН, если МОК не будет отвечать на призывы спортивных руководителей

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские спортивные федерации должны оказывать воздействие на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью получения официального ответа по вопросу участия российских спортсменов в мировых соревнованиях. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Нам [надо] воздействовать на МОК, он рекомендует федерациям принимать решения, но они официально нигде не закреплены, идут рекомендации от Томаса Баха (глава МОК - прим. ТАСС), которые тоже не имеют официального статуса. Если ситуация с недопуском связана с СВО (специальная военная операция - прим. ТАСС), то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона - участница военного конфликта должна отстраняться от международных соревнований, но тогда МОК будет не спортивной организацией, а военно-политической. Надо предложить МОК принять такое решение или вернуть наших спортсменов. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то все свелось к одному, который касается нашей страны", - сказал Фетисов.

"Возможно, если на призывы спортивных руководителей не будет никакого ответа, нужно обратиться в Организацию объединенных наций, может, там мы сумеем получить официальный ответ, поймем, что нам не нужно рассчитывать на попадание на Олимпиаду. Уже в марте начнутся отборочные соревнования, самое страшное, что спортсмены находятся в неведении относительно своего будущего, я бы не хотел находиться в такой ситуации. Мы играли во времена Холодной войны, но нас никогда не отстраняли от соревнований, были бойкоты, но это совершенно другая ситуация. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные", - добавил собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от соревнований. 25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.