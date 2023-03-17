Колосков: Алексей Миранчук и Александр Головин усилят сборную России по футболу

Включение восьми игроков "Спартака" в состав национальной команды говорит о том, что московский клуб является ведущим по работе с российскими футболистами, считает Вячеслав Колосков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитники Алексей Миранчук, выступающий за итальянский "Торино", и Александр Головин, играющий за "Монако", являются единственными российскими футболистами, выступающими за сильные европейские клубы, поэтому они однозначно усилят сборную страны. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Однозначно, Головин и Миранук усилят сборную. Это единственные игроки, занимающие ведущие позиции в сильных европейских клубах, тут даже говорить нечего. В состав сборной попало восемь спартаковцев, это говорит о том, что сейчас "Спартак" - ведущий клуб по работе с российскими футболистами. В "Зените" играют, в основном, иностранцы, в "Динамо" на уровне сборной сейчас мало тех, на кого можно положиться. То же можно сказать о "Ростове" с "Краснодаром", - сказал Колосков.

В пятницу тренерский штаб сборной России объявил состав команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.