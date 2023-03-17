Газзаев оценил уровень возможных соперников футбольной сборной России по мартовским матчам

Любой международный матч важен для сборной России, считает Валерий Газзаев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Матч сборных России и Ирана по футболу получится очень интересным, так как игроки иранской национальной команды принимали участие в чемпионате мира 2022 года. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший главный тренер российской команды Валерий Газзаев.

"В состав национальной сборной вошли как опытные, так и молодые футболисты. Матч с Ираном будет интересным, эта команда принимала участие в чемпионате мира, Ирак послабее, но в любом случае, это международные матчи, наша сборная должна играть, любой международный матч важен, он идет в копилку национальной команды", - сказал Газзаев.

В пятницу стал известен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор, в него вошли 29 игроков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. "Нас не исключили из ФИФА и УЕФА, а отстранили на один год. В мае руководство РФС, УЕФА и ФИФА будут обсуждать дальнейшее решение, сложно сказать, каким оно будет. Надеемся на положительное решение", - добавил он.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.