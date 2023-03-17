В "Монако" заявили, что отпустят футболиста Головина в сборную России

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдет с 19 по 28 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако" не возражает против отъезда полузащитника Александра Головина в сборную России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе "Монако".

"Сообщаем, что Головин отправится в национальную сборную. Мы отпустим его", - сообщили в пресс-службе команды чемпионата Франции.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала окончательный список футболистов, которые примут участие в мартовском учебно-тренировочном сборе. В него вошел Головин.

Головину 26 лет, в текущем сезоне он провел за "Монако" 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Головин может принять участие в матче сборной России впервые с 14 ноября 2021 года, тогда россияне уступили хорватам в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.