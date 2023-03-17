Фетисов считает, что вопрос нейтрального статуса для россиян не должен разделять общество

В этом вопросе необходимо прийти к консолидированному решению, тема требует очень серьезного обсуждения, подчеркнул двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Вопрос по возможному участию россиян на международных турнирах в нейтральном статусе требует обсуждения, решение которого не должно разделить общество на два лагеря. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Мы дошли до того, что на последних Олимпиадах выступали без флага и гимна, но я все время поддерживал спортсменов, что они должны выступать в Олимпийских играх. Это все равно наши ребята, они проделали колоссальный труд, когда они возвращались с Игр, их здесь чествовали, как олимпийских чемпионов. Формально, нейтральный статус - это противно, но на деле было нормально. Тогда мы косвенно соглашались в том, что нарушали правила, и были готовы ехать без флага и гимна", - сказал Фетисов.

"Сегодня другая ситуация, связанная со специальной военной операцией, здесь надо хорошо подумать, как решение по статусу спортсменов может отразиться на состоянии общества, нужно будет широкое обсуждение. Общество не должно разбиться на два лагеря, поэтому нам нужно прийти к консолидированному решению, которое не будет нас разделять. Тема требует очень серьезного обсуждения и осознания, что нужно сделать дальше", - добавил собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от соревнований. 25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.