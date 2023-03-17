Футболист Головин прибудет в расположение сборной России 20 марта

Учебно-тренировочный сбор российской команды пройдет с 19 по 28 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин прибудет в расположение сборной России 20 марта. Об этом ТАСС в пятницу рассказал агент Головина Александр Клюев.

"Головин прибудет в расположение сборной России 20 марта поздно вечером", - сказал Клюев.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала окончательный список футболистов, которые примут участие в мартовском учебно-тренировочном сборе. В него вошли 29 футболистов, включая Головина.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.