Чесноков: теннисисту Тиафо будет сложно выдержать долгие розыгрыши в матче с Медведевым

Даниил Медведев сейчас играет очень здорово, он может предугадывать действия соперника, отметил финалист Кубка Дэвиса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Американец Фрэнсис Тиафо часто ошибается в длинных розыгрышах, поэтому ему будет тяжело победить россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Даниил сейчас играет очень здорово, он фантастически передвигается по корту и может предугадывать действия соперника. Тиафо здорово умеет атаковать, но Медведева в один удар обыграть практически невозможно, а американец длинные розыгрыши не выдерживает и часто в них ошибается. Я думаю, что наш Осьминог (прозвище Медведева - прим. ТАСС) сможет запутать соперника в свои щупальца и выйти в финал турнира", - сказал Чесноков.

Матч между Медведевым и Тиафо пройдет 18 марта.