Футболист Головин заявил, что обрадовался попаданию в состав сборной России

Полузащитник рассказал, что на сборе будет работать на максимуме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин рад попаданию в состав сборной России по футболу и настроен работать на максимуме. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

"Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнеров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России - это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать все, что от нас зависит", - сказал Головин.

Головин вошел в окончательный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В пресс-службе "Монако" сообщили ТАСС, что клуб отпустит полузащитника на сбор национальной команды.

Головину 26 лет, в текущем сезоне он провел за "Монако" 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Головин может принять участие в матче сборной России впервые с 14 ноября 2021 года, тогда россияне уступили хорватам в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.