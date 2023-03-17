Семин не удивился вызову Головина и Алексея Миранчука в сборную России по футболу

Юрий Семин считает, что все вызванные в сборную игроки являются лучшими

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не удивился вызову в сборную России по футболу полузащитников "Монако" и "Торино" Александра Головина и Алексея Миранчука. Об этом Семин рассказал ТАСС в пятницу.

"Вызвана большая группа игроков, в том числе молодые и перспективные. На мой взгляд, они все лучшие. Ничего удивительного в вызове Головина и Алексея Миранчука нет, так как это игроки нашей национальной команды, другое дело - отпускают их или нет. Правильно, что вызвали и Антона Миранчука, будут готовиться", - сказал Семин.

В пятницу стал известен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор, в него вошли 29 игроков.

Учебно-тренировочный сбор сборной России пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.