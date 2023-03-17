"Динамо" сыграет с "Акроном" в полуфинале "плей-офф пути регионов" Кубка России по футболу

В другом матче этого этапа сыграют "Краснодар" и "Ростов"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграют с тольяттинским "Акроном" в матче первого этапа полуфинала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России. Жеребьевка прошла в пятницу.

Матч пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". В другом матче первого этапа встретятся "Краснодар" и "Ростов", игра пройдет в Краснодаре. Матчи первого этапа полуфинала "плей-офф пути регионов" пройдут в период с 4 по 6 апреля, о точных датах будет сообщено позднее.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играли с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречались с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система применяется и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители "плей-офф пути РПЛ" и "плей-офф пути регионов". Действующим победителем турнира является московский "Спартак".