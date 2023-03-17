"Реал" сыграет с "Челси" в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов

Первые матчи четвертьфинала пройдут с 11 по 12 апреля

ТАСС, 17 марта. Испанский "Реал" встретится с английским "Челси" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

В других четвертьфинальных матчах итальянский "Интер" встретится с португальской "Бенфикой", английский "Манчестер Сити" - с германской "Баварией", также на стадии 1/4 финала между собой сыграют итальянские "Милан" и "Наполи". Первые матчи 1/4 финала пройдут с 11 по 12 апреля, ответные - с 18 по 19 апреля. В полуфинале победитель матча "Милан" - "Наполи" сыграет с сильнейшим из пары "Интер" - "Бенфика". Победитель противостояния "Реал" - "Челси" в полуфинале встретится с лучшим из пары "Бавария" - "Манчестер Сити".

"Челси" и "Реал" сыграют в третьем розыгрыше Лиги чемпионов подряд. В сезоне-2020/21 клубы встретились в полуфинале, тогда по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался "Челси" (1:1, 2:0). В следующем сезоне команды встретились в 1/4 финала, по сумме двух матчей в следующий раунд прошел "Реал" (3:1, 2:3). В 2021 году "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, в 2022 году турнир выиграл "Реал".

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. Финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.