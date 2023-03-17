17 марта, 12:13,
обновлено 17 марта, 12:25
Лига Европы

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Севильей" в четвертьфинале Лиги Европы

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля

ТАСС, 17 марта. Английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с испанской "Севильей" в 1/4 финала футбольной Лиги Европы. Жеребьевка проходит в пятницу в швейцарском Ньоне.

В других матчах 1/4 финала итальянский "Ювентус" встретится с португальским "Спортингом", германский "Байер" сыграет с бельгийским "Юнионом", нидерландский "Фейенорд" - с итальянской "Ромой". В полуфинале турнира победитель матча между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" сыграет с лучшим из пары "Ювентус" - "Спортинг". Победитель противостояния между "Фейенордом" и "Ромой" сыграет с лучшим из пары "Байер" - "Юнион".

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, ответные встречи - 20 апреля. Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является германский "Айнтрахт".

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).  

© Информационное агентство ТАСС
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