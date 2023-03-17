Россиянка Толстых заняла второе место на марафоне в Иерусалиме

Победила 53-летняя кенийка Маргарет Нджугуна

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 марта. /ТАСС/. Представители Кении заняли первые места в мужском и женском зачетах на ежегодном марафоне в Иерусалиме, состоявшемся в пятницу. У женщин второй финишировала россиянка Елена Толстых.

У мужчин победителем марафона стал 33-летний кениец Ноа Киген Кипротич, он преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут 12 секунд. Второе место занял 33-летний Шакиб Ашгар Ятраш (2:25.44), представлявший Испанию, третьим финишировал 38-летний израильтянин Гамбер Мелакмо (2:28.30).

В женской программе первой к финишу также пришла представительница Кении: 53-летняя Маргарет Нджугуна показала время 2 часа 52 минуты 44 секунды. Вслед за ней финишировала 39-летняя Толстых (2:52.44), представлявшая Россию, третье место заняла 34-летняя израильтянка Ноа Беркман (2:59.12).

В главном забеге на марафонскую дистанцию участвовало около 2,7 тыс. атлетов из 72 стран, трасса гонки проходила по разным районам Иерусалима, включая улицы Старого города. Призовые за победу в этой программе составили $3 750, за второе место участники получили по $2 500, финишировавшим третьими положено вознаграждение в $1 250.

В общей сложности, по данным иерусалимской мэрии, в забегах на разные дистанции в рамках марафона по улицам древнего города в этом году приняло участие порядка 30 тыс. бегунов. Среди них был и мэр Иерусалима Моше Леон, выбравший дистанцию в 10 км. "С момента своего появления более 10 лет назад иерусалимский марафон стал одним из самых захватывающих спортивных событий для любого бегуна в Израиле и по всему миру. Я горжусь, что мы смогли снова провести его с большим успехом. Я поздравляю всех бегунов марафона. Увидимся на следующем марафоне 8 марта 2024 года", - прокомментировал градоначальник состоявшиеся состязания.