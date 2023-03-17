Клуб КХЛ "Спартак" продлил контракт со вторым снайпером команды Принсом

Соглашение рассчитано на один год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый контракт с нападающим сборной Белоруссии Шейном Принсом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение "Спартака" с игроком рассчитано на один год.

Принсу 30 лет, сезон-2022/23 он провел в "Спартаке", стал вторым снайпером команды и набрал 35 очков (17 голов + 18 результативных передач) в 50 матчах. Ранее он представлял екатеринбургский "Автомобилист", минское "Динамо" и новосибирскую "Сибирь". Всего в КХЛ на счету нападающего 225 матчей, в которых он забил 68 голов и сделал 87 результативных передач. В 2020 году родившийся в США Принс принял гражданство Белоруссии.

Принс был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года под 61-м общим номером клубом "Оттава". Принс провел 128 матчей за "Оттаву" и "Нью-Йорк Айлендерс", набрав 38 очков (12+26).