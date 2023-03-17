Головин и Миранчук сыграют за сборную России впервые с 2021 года

В состав российской команды на мартовский сбор вызвано 29 игроков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу в пятницу объявил окончательный состав национальной команды на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В итоговый список попали 29 игроков, в числе которых оказались полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Торино" Алексей Миранчук, которые выступают в чемпионатах Франции и Италии соответственно.

В предыдущий раз Головин и Миранчук попали в заявку на матч сборной России в 10-м туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды Хорватии (0:1), который состоялся 14 ноября 2021 года. Тогда Миранчук не появился на поле, а Головин вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявлял журналистам, что не будет вызывать российских футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах, из-за логистики. Однако 6 марта Миранчук и Головин вошли в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор. Тогда Карпин объяснил появление этих игроков уровнем предполагаемого соперника по первому матчу, а также тем, что в этот раз игрокам будет легче приехать в расположение сборной России.

Главный вопрос еще в момент объявления расширенного состава был в том, отпустят ли "Монако" и "Торино" российских футболистов в расположение национальной команды. 17 марта в пресс-службе клубов сообщили ТАСС, что Головин и Миранчук отправятся в сборную России. Агент Головина Александр Клюев сообщил ТАСС, что футболист прибудет в расположение сборной России 20 марта. В пресс-службе "Торино" отметили, что не знают график национальной команды, поэтому не знают, когда Миранчук присоединится к сборам.

Головин рассказал, что обрадовался попаданию в состав сборной России и настроен работать на максимуме. "Конечно, всегда рад вызову в сборную, - сказал он ТАСС. - Тем более довольно давно не видел партнеров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России - это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать все, что от нас зависит".

Головину 26 лет, в текущем сезоне он провел за "Монако" 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. В составе сборной России Головин принял участие в 45 матчах, забив 5 голов и отдав 13 результативных передач. Миранчуку 27 лет, в текущем сезоне он принял участие в 22 матчах за "Торино" во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. В составе сборной России полузащитник принял участие в 41 игре, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

Восемь спартаковцев и дебютный вызов Помазуна

Бывший тренер сборной России Юрий Семин отметил, что не удивлен вызову Миранчука и Головина в национальную команду. "Вызвана большая группа игроков, в том числе молодые и перспективные, - сказал Семин ТАСС. - На мой взгляд, они все лучшие. Ничего удивительного в вызове Головина и Алексея Миранчука нет, так как это игроки нашей национальной команды, другое дело - отпускают их или нет. Правильно, что вызвали и [полузащитника "Локомотива"] Антона Миранчука, будут готовиться".

В расширенном составе сборной России, в который вошел 41 игрок, были десять футболистов "Спартака", среди них оказались вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. В окончательную заявку не попали продолжающий восстановление от травмы Чернов и Игнатов. При этом Пруцев и Денисов впервые попали в окончательный состав сборной России.

Пруцеву 22 года, он выступает за "Спартак" с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Денисову 20 лет, он выступает за основную команду "Спартака" с 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 29 игр во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 результативные передачи.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что вызов такого количества игроков в сборную России говорит о том, что "Спартак" является ведущим клубом по работе с российскими футболистами. "Однозначно, Головин и Миранук усилят сборную, - сказал Колосков ТАСС. - Это единственные игроки, занимающие ведущие позиции в сильных европейских клубах, тут даже говорить нечего. В состав сборной попало восемь спартаковцев, это говорит о том, что сейчас "Спартак" - ведущий клуб по работе с российскими футболистами. В "Зените" играют в основном иностранцы, в "Динамо" на уровне сборной сейчас мало тех, на кого можно положиться. То же можно сказать о "Ростове" с "Краснодаром".

В окончательный состав сборной России попали четыре вратаря: Сергей Песьяков ("Ростов"), Илья Помазун ("Урал"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Селихов. Помазун также впервые был вызван в сборную России. Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что в клубе гордятся попаданием Помазуна в окончательный состав национальной команды. "Я рад, что он сам себя сделал, - сказал Иванов ТАСС. - Его отец был нашим вратарем, он молодец, что пошел к нам в аренду, а мог бы сидеть в ЦСКА и не играть. Илья молодец, мы очень горды им, что он попал в окончательный состав сборной России. Сыграет или нет, но он наберется опыта с тренерами национальной команды. Верю ли я, что дадут шанс дебютировать? Не ко мне вопрос, если сыграет, будем еще больше рады".

Помазуну 26 лет, он выступает за "Урал" в аренде, права на него принадлежат ЦСКА. Арендное соглашение действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне вратарь провел 25 матчей во всех турнирах, 5 из них - "на ноль".

О составе и соперниках

За время отстранения мужская сборная России провела три товарищеские игры. В сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0). В конце февраля служба коммуникаций РФС сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что матч национальной команды с иранцами получится очень интересным. "В состав национальной сборной вошли как опытные, так и молодые футболисты, - сказал Газзаев ТАСС. - Матч с Ираном будет интересным, эта команда принимала участие в чемпионате мира, Ирак послабее, но в любом случае это международные матчи, наша сборная должна играть, любой международный матч важен, он идет в копилку национальной команды".

Из защитников, помимо дебютанта Денисова, в сборную также вызваны Вячеслав Караваев ("Зенит"), Хлусевич, Джикия, (оба - "Спартак"), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - "Ростов"), Артем Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"). Помимо Головина и Миранчука, в окончательный состав национальной команды вошли полузащитники Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Далер Кузяев ("Зенит"), Ильзат Ахметов ("Краснодар"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Зиньковский, Пруцев, Литвинов (все - "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА). Также были вызваны три нападающих: Николай Комличенко ("Ростов"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Соболев ("Спартак").