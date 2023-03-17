В "Динамо" сообщили, что футболист Смолов продолжает восстановление после мышечной травмы

Нападающий пропустил два последних матча своей команды в чемпионате и Кубке России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов продолжает восстановление после мышечный травмы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе "Динамо".

Смолов по решению медицинского штаба пропустил матчи "Динамо" с "Краснодаром" (1:3) в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и с "Зенитом" (1:1, 5:4 - по пенальти) в Фонбет - Кубке России.

"Смолов продолжает восстановление после мышечной травмы", - сообщили в пресс-службе.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах. В следующем туре бело-голубые 18 марта на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом".