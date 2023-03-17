Товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу пройдет со зрителями

Встреча состоится в Тегеране 23 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч 23 марта в Тегеране. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча начнется в 20:00 мск. Матч пройдет со зрителями. Ранее в пресс-службе Федерации футбола Ирана сообщили порталу Sport24, что рассматривается вариант проведения матча при пустых трибунах.

В конце февраля служба коммуникаций РФС сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

В пятницу тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав национальной команды на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В итоговый список попали 29 игроков.

В марте 2022 года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) отечественные команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления из-за ситуации на Украине. Вместо участия в стыковых матчах национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.

Решение об отстранении российских команд было поддержано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в связи с чем сборная России не приняла участия в жеребьевке квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. После недопуска к международным соревнованиям российские футболисты провели три товарищеские игры - в сентябре против команды Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - против команд Таджикистана в Душанбе (0:0) и Узбекистана в Ташкенте (0:0).

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