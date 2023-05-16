16 мая, 15:50
Мировой футбол

В "Црвене Звезде" подтвердили желание Егора Пруцева получить гражданство Сербии

Полузащитник выступает за белградский клуб с августа 2022 года

ТАСС, 16 мая. Полузащитник сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Егор Пруцев выразил желание получить сербское гражданство. Об этом во вторник "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Звездан Терзич.

"Это так, Пруцев хочет получить сербское гражданство", - сказал Терзич.

Пруцеву 20 лет, он перешел в "Црвену Звезду" в августе 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах и сделал одну результативную передачу. В России полузащитник играл за "Сочи", ивановский "Текстильщик" и нижнекамский "Нефтехимик". На счету Пруцева два матча за молодежную сборную России (игроки до 21 года). 

Теги:
Мировой футбол
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