Российских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх

Соревнования пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля

ТАСС, 16 мая. Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года ни в каком статусе. Об этом во вторник сообщает портал Inside the Games со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве", - заявили в ЕОК.

27 января пресс-служба ЕОК сообщила, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Европейских игр. Международная ассоциация бокса (IBA) позднее призвала Международный олимпийский комитет лишить турнир статуса квалификационных соревнований к Играм 2024 года в Париже. 15 мая стало известно, что российским боксерам начали поступать предложения принять участие в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже.

Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. Боксерский турнир на данных соревнованиях является частью отбора на Олимпийские игры в Париже. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко 15 мая сообщила, что участие российских боксеров в Европейских играх - "тайна, покрытая мраком".

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой. 28 марта исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований до сих пор остаются не выполненными. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.