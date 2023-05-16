Вратарь бразильской команды R10 по фиджитал-футболу надеется выступить на "Играх будущего"

В 2024 году в Казани пройдут первые "Игры будущего"

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Вратарь Луан Телес, представляющий команду по фиджитал-футболу R10, которую создал чемпион мира бразилец Роналдиньо, хочет принять участие в "Играх будущего" в Казани в 2024 году. Об этом он сообщил ТАСС во вторник в рамках международного турнира по фиджитал-футболу.

С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры. В Академии тенниса проходит международный турнир по фиджитал-футболу с участием 8 команд из 6 стран.

"Здесь соединяются диджитал-игры, игры в цифровом формате и реальный футбол. И для нас это совершенно новый опыт. И в этом есть будущее. Это новый формат игр, но в целом он может стать таким же популярным, как Олимпийские игры", - сказал вратарь.

Он отметил, что хотел бы, чтобы его команда приняла участие и в "Играх будущего". "Для меня очень много значит представлять свою команду. И, конечно, я бы хотел принять участие в "Играх будущего", - сказал Дэ Экуино.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.