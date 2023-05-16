В "Крыльях Советов" заявили, что Андреев продолжит работать генеральным директором клуба

Ранее функционер принял решение подать в отставку в знак протеста против судейства в чемпионате России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Совет директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" отложил решение вопроса об отставке генерального директора Вадима Андреева. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе самарского клуба.

"Совет директоров заслушал генерального директора Вадима Андреева. С учетом результатов сезона-2021/22, в котором клуб стал восьмым [в чемпионате России], а также улучшения финансово экономических показателей и сложной ситуации в клубе, совет директоров принял решение отложить решение вопроса по его отставке. Вадим Андреев продолжит работу в клубе", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

23 апреля "Крылья Советов" на выезде уступили "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:2 в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На следующий день после поражения Андреев принял решение подать в отставку в знак протеста против судейства, назвав работу арбитров в матче против нижегородцев беспрецедентной. Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочными три решения главного арбитра встречи Романа Галимова.

Самарский клуб после 27 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.