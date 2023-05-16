"Интер" стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов

По сумме двух матчей "Интер" обыграл "Милан" со счетом 3:0

ТАСС, 16 мая. Футболисты "Интера" со счетом 1:0 обыграли "Милан" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник.

Мяч на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Первая встреча завершилась победой "Интера" со счетом 2:0.

"Интер" и "Милан" проводят домашние матчи на одном стадионе - "Сан-Сиро". В ответной встрече официальным хозяином поля был "Интер". В финале "Интер" сыграет с испанским "Реалом" или английским "Манчестер Сити". Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1, ответная пройдет 17 мая.

"Милан" и "Интер" во второй раз встретились в полуфинале Лиги чемпионов. В 2003 году команды дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1), благодаря гостевому голу в финал вышел "Милан". В 2005 году команды сыграли в четвертьфинале, "Милан" выиграл первый матч (2:0), ответная встреча не была доиграна из-за поведения болельщиков. "Интеру" присудили техническое поражение со счетом 0:3.

"Милан" выигрывал Лигу чемпионов семь раз, в последний раз - в 2007 году. "Интер" завоевывал трофей трижды, в последний раз команда побеждала в 2010 году.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал", в финальной встрече предыдущего розыгрыша турнира команда обыграла английский "Ливерпуль" (1:0). В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.