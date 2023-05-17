17 мая, 13:14
Летние олимпийские виды спорта

Судейская комиссия IJF извинилась за незасчитанный бросок российского дзюдоиста Тасоева

AP Photo/ Hussein Sayed
Инал Тасоев и Тедди Ринер
© AP Photo/ Hussein Sayed

Инал Тасоев в финале чемпионата мира уступил победу французу Тедди Ринеру

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Судейская комиссия Международной федерации дзюдо (IJF) пришла к выводу, что бросок российского дзюдоиста Инала Тасоева в финальной схватке чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг с двукратным победителем Олимпийских игр французом Тедди Ринером мог быть засчитан и принесла извинения за решение арбитров на турнире. Комментарий IJF в среду приводит пресс-служба Федерации дзюдо России.

13 мая Тасоев уступил золотую медаль Ринеру, хотя и смог провести в контратаке прием, который привел к падению соперника. Однако согласно новым правилам, движение засчитывается, если контратака была инициирована заранее. По мнению судей, техники дзюдо в приеме Тасоева не было.

"После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов, IJF пришла к выводу, что оценка за контратаку Тасоева могла быть присуждена. Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за это решение и сообщает, что подобные действия будут в будущем оцениваться в соответствии с действующими правилами дзюдо. Мы постоянно работаем над улучшением системы судейства, чтобы добиться максимальной прозрачности процесса принятия решений. После каждой Олимпиады мы анализируем и реформируем все аспекты судейства, которые необходимо адаптировать из-за развития спорта и которые максимально влияют на прозрачность и честность", - говорится в заявлении IJF.

Чемпионат мира проходил в Дохе. Российские дзюдоисты выступали на нем в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Тасоеву 25 лет, он является чемпионом Европы 2021 года, серебряным призером европейского первенства 2020 года. Он шесть раз одерживал победы на этапах турниров Большого шлема и Гран-при. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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