Тарпищев считает, что Кудерметова способна выйти в финал теннисного турнира в Риме

Россиянка в полуфинале встретится с украинкой Ангелиной Калининой в пятницу

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Вероника Кудерметова показывает хорошую игру на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме и способна выйти в финал соревнований. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник Кудерметова победила китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Риме (3:6, 6:3, 6:4) и в полуфинале встретится с украинкой Ангелиной Калининой, матч запланирован на пятницу.

"Кудерметова нормально играет, и если будет играть в свой теннис, то должна быть в финале, - сказал Тарпищев. - Но ей нужна стабильность, чтобы на больших скоростях нервная система выдерживала напряжение. По качеству же игры в Риме для себя она играет очень хорошо".

Турнир в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 20 мая. Он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $3,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).