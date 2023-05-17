РФС пригласил представителей всех клубов на парад перед финалом Кубка России

В нынешнем розыгрыше приняли участие 103 команды

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) пригласил представителей каждого клуба, участвовавшего в нынешнем розыгрыше Фонбет - Кубка России, на парад перед финальным матчем турнира. Об этом в среду ТАСС сообщил источник.

"РФС пригласил представителей всех клубов - участников Кубка России на финальный парад. По задумке организаторов он должен пройти в день суперфинала", - сказал собеседник агентства.

В РФС уточнили, что речь идет в том числе о тех клубах, которые выбыли на низших стадиях кубка, в том числе о любительских клубах и блогерских командах. Всего в нынешнем розыгрыше приняли участие 103 команды.

Суперфинал Кубка России запланирован на 11 июня, игра состоится на стадионе "Лужники" в Москве. В матче за трофей московский ЦСКА, который будет играть на правах победителя "плей-офф пути Российской премьер-лиги", встретится с сильнейшим в финале "плей-офф пути регионов" между "Краснодаром" и екатеринбургским "Уралом". Их матч пройдет 17 мая в Краснодаре, начало - 19:30 мск.