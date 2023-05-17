Украинские тхэквондисты пропустят чемпионат мира из-за участия россиян

Соревнования пройдут в Азербайджане с 29 мая по 6 июня

ТАСС, 17 мая. Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира в Баку из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом в среду украинскому телеканалу "Суспильне ТВ" заявил вице-президент Украинской федерации тхэквдондо Сергей Васильченко.

"Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как "Not National", то есть "Нет национальности", так хитро-мудро они сделали, - сказал Васильченко. - Таким образом, на мировое первенство команда не едет".

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Атлеты из этих стран будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. Чемпионат мира пройдет в Азербайджане с 29 мая по 6 июня.