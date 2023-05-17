Первая ракетка мира Джокович не смог выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Риме

Сербский теннисист был действующим победителем соревнований

ТАСС, 17 мая. Серб Новак Джокович в среду проиграл датчанину Хольгеру Руне в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Руне, посеянного на турнире под седьмым номером. Джокович получил первый номер посева. В полуфинале датчанин встретится с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (4-й номер посева) и аргентинцем Франсиско Черундоло (24), который пройдет позднее в среду.

Руне вышел вперед по личным встречам с Джоковичем. Датчанин победил серба во второй раз в карьере, впервые он сумел одолеть соперника в финале турнира серии "Мастерс" в Париже в ноябре 2022 года. На счету Джоковича одна победа - в матче первого круга Открытого чемпионата США 2021 года.

Джоковичу 35 лет, он является первой ракеткой мира и обладателем 93 титулов ATP, в том числе 22 победы на турнирах Большого шлема. На счету теннисиста также бронза Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (386). 22 апреля серб уступит лидерство в мировом рейтинге испанцу Карлосу Алькарасу.

Руне 20 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP. На счету датчанина четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом Руне на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В случае выхода в финал Руне впервые в карьере поднимется на шестую строчку мирового рейтинга 22 апреля, обойдя россиянина Андрея Рублева.

Турнир в Риме проводится на грунте и завершится 21 мая, его призовой фонд - более €7,7 млн. Он относится к серии "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является Джокович.