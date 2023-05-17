ЦСКА и "Краснодар" сыграют в суперфинале Кубка России по футболу

Краснодарский клуб обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в матче второго этапа финала "пути регионов"

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче второго этапа финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в среду на стадионе "Краснодар".

В составе победителей голы забили Кайо (9-я минута) и Джон Кордоба (59). У "Урала" отличился Эрик Бикфалви (22).

На первой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Сергей Карасев показал вторую желтую карточку защитнику "Урала" Лео Гогличидзе, удалил игрока с поля и назначил пенальти в ворота "Краснодара". После подсказки видеоассистента Карасев отменил решение о назначении пенальти из-за положения вне игры у игрока "Краснодара" в момент атаки. Однако судья не отменил вторую желтую карточку Гогличидзе, который не вернулся на поле до конца матча.

"Краснодар" во второй раз сыграет в матче за Кубок России. В сезоне-2013/14 команда играла в финале турнира и уступила "Ростову": основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0, в серии пенальти "Краснодар" уступил со счетом 5:6.

В суперфинале Кубка России "Краснодар" сыграет с победителем "пути Российской премьер-лиги", которым стал московский ЦСКА. Встреча пройдет 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве.