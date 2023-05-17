Президент "Урала" назвал достойным выступление команды в Кубке России по футболу

По словам Григория Иванова, ему понравился новый формат турнира

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" достойно выступил в Фонбет - Кубке России. Такое мнение журналистам в среду высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

17 мая "Урал" уступил "Краснодару" в финале второго этапа "плей-офф пути регионов" со счетом 1:2.

"Мы не привыкли играть так много матчей, как большие клубы, но тем не менее считаю, что мы выступили очень достойно. У нас не было основного вратаря (Илья Помазун пропустил матч с "Краснодаром" из-за дисквалификации - прим. ТАСС). Формат турнира мне очень понравился, чем больше мы будем играть, тем лучше. Для нас здорово, что мы сыграли с такими большими командами, как ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", - сказал Иванов.

На первой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Сергей Карасев показал вторую желтую карточку защитнику "Урала" Лео Гогличидзе, удалил игрока с поля и назначил пенальти в ворота "Краснодара". После подсказки видеоассистента рефери (VAR) Карасев отменил решение о назначении пенальти из-за положения вне игры у игрока "Краснодара" в момент атаки. Однако судья не отменил вторую желтую карточку Гогличидзе, который не вернулся на поле до конца матча.

"Я не люблю с ходу говорить о судействе, тем более с моей позиции нельзя было всего увидеть. Я думаю, Сергей опытный арбитр, он ничего не придумал, он воспользовался подсказкой VAR", - добавил Иванов.

В суперфинале Кубка России "Краснодар" сыграет с победителем "пути Российской премьер-лиги", которым стал московский ЦСКА. Встреча пройдет 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве.