Канадцы одержали четвертую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Казахстана

Встреча прошла в Риге и закончилась со счетом 5:1 в пользу команды Канады

ТАСС, 17 мая. Сборная Канады по хоккею со счетом 5:1 обыграла национальную команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в среду в Риге.

В составе победителей голами отметились Маккензи Уигар (1-я минута), Лоусон Крауз (6, 8), Джо Велено (20), Самюэль Блэ (42). У проигравших отличился Адиль Бекетаев (10).

В других матчах дня сборная Латвии со счетом 2:1 обыграла команду Норвегии, американцы оказались сильнее австрийцев (4:1), сборная Франции уступила финнам (3:5).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, они поделены на две группы по восемь команд. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Сборная Канады не проиграла ни одного матча и занимает первое место в группе B, на счету команды 11 очков, сборная Казахстана идет седьмой с 2 очками.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге, он завершится 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.