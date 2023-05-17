Бах: МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех стран

Глава Международного олимпийского комитета выразил надежду, что спортивные федерации выполнят рекомендации по допуску спортсменов

СОФИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах хочет видеть среди участников Олимпийских игр представителей всех национальных олимпийских комитетов - членов МОК. Об этом Бах заявил журналистам в Софии, отвечая на вопрос об участии россиян и белорусов в предолимпийских квалификационных соревнованиях.

"Рекомендация МОК - спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он, так же как и мы, хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов - членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях", - сказал Бах.

Президент МОК находится в болгарской столице в качестве почетного гостя на чествовании 100-летия со дня основания Болгарского олимпийского комитета (БОК). Как сообщает корр. ТАСС, Бах по прибытии в Софию встретился с президентом Радевым, вместе с мэром города Йорданкой Фандыковой открыл фотовыставку, посвященную 100-летию БОК, а потом вместе с президентом Болгарии и многочисленными гостями участвовал в торжественном вечере.

"Поколения наших именитых спортсменов, тренеров и других специалистов отдали свой труд, энергию, талант и любовь к спорту, чтобы развивать в Болгарии непреходящие ценности олимпизма. Я помню свои первые Олимпийские игры - в Сеуле в 1988 году, Игры, которые остались в истории как первые олимпийские состязания после окончания холодной войны и бойкотов Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе, которые доказали, что спорт может стоять выше всего. Сегодня, более чем когда-либо, во времена кризисов и войн, мы даем себе отчет в том, насколько важны олимпийские ценности. Олимпизм - это мир. Он объединяет, а не разделяет. Он естественно стремится к вершинам и честной борьбе", - сказала министр по делам молодежи и спорта технического правительства Болгарии, дважды вице-чемпионка Олимпиад и пятикратная чемпионка мира по стрельбе Весела Лечева, открывая праздничный вечер.

Президент Радев, поздравляя олимпийцев указал, что "миссия олимпийского движения - утверждать мир и международное взаимопонимание", пожелав спортсменам добиться успеха на Играх-2024 в Париже.

Праздничная дата

Юбилей БОК в Болгарии отмечался 17 мая, одновременно с Днем болгарского спорта. Именно 17 мая 1894 года в Софию прибыли первые 10 учителей физической культуры из Швейцарии, чтобы после освобождения Болгарии от османского ига во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. заложить в стране основы занятий спортом. Тогда впервые в Болгарии появились футбольные мячи и гимнастические снаряды. А один из учителей - Шарль Шампо - спустя два года от имени Болгарии выступил на летних Олимпийских играх 1896 года в Афинах в соревнованиях по гимнастике.

Болгарский олимпийский комитет был создан в 1923 году и за 100 лет болгарские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 230 медалей, в том числе 55 золотых.

В честь юбилея БОК Болгарский народный банк выпустил серебряную монету, а в четверг с участием президента МОК будет выпущена в свет и почтовая марка.