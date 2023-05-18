В "Ладе" рассказали о проблемах с сохранением молодежи в составе перед сезоном КХЛ

Спортивный директор отметил, что клуб планирует подписать двух иностранных нападающих и одного защитника

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У "Лады" большие сложности с тем, чтобы сохранить большинство молодых игроков перед новым сезоном Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС в четверг рассказал спортивный директор тольяттинского клуба Рафик Якубов.

Ранее клуб подписал новые контракты с одним из лучших бомбардиров команды в регулярном чемпионате Пари - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Никитой Романовым и одним из самых результативных хоккеистов в плей-офф Евгением Грошевым. "Лада" была принята в состав лиги на заседании совета директоров КХЛ 13 апреля. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.

"В этом году после окончания сезона все игроки команды стали неограниченно свободными агентами. Поэтому есть большие сложности с сохранением молодых игроков, которые о себе заявили и на которых претендуют другие клубы, - сказал Якубов. - Что касается уже подписанных контрактов, то эти игроки проявили себя в ВХЛ, сейчас все понимают, с ними комфортно общаться, и можно говорить о том, что мы должны перевернуть новую страницу тольяттинской "Лады". Идет рабочий процесс".

Лучшим бомбардиром "Лады" в регулярном сезоне ВХЛ стал Никита Аноховский, набравший по системе "гол+пас" 41 очко (22+19).

"С Аноховским идут переговоры, парню сделано предложение, он думает. В усилении нуждаются все позиции, и идут работа, переговоры, сейчас их самый разгар. Если все команды уже работали изначально, то мы еще не знали про свой статус. Начали работать с опозданием, уже после того, как было принято решение о вступлении "Лады" в КХЛ. Думаю, мы свое нагоним. Это вызов для нас, и мы будем оправдывать надежды", - подчеркнул Якубов.

Спортивный директор "Лады" рассказал, кто может пополнить состав команды из иностранцев. "Учитывая лимит в три легионера, мы первоначально смотрим так, что нам нужны двое нападающих и защитник, и, скорее всего, это будет кто-то из Северной Америки. Но все знают про положение в мире, не все к нам хотят ехать. Объем большой, предложения идут, наши предложения рассматривают, мы хотим приобрести иностранцев хорошего качества", - сказал Якубов.