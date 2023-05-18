Футболист "Зенита" Малком может вернуться из Бразилии до завершения сезона в РПЛ

Футболист по согласованию с клубом отправился в Бразилию, где у него родился сын

ТАСС, 18 мая. Нападающий Малком может вернуться в расположение петербургского "Зенита" до завершения сезона в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в четверг заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Самое главное - здоровье жены и ребенка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними, - сказал Семак. - Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает".

"На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее", - добавил главный тренер петербургского клуба.

15 мая агент игрока Луис Фернандо Гарсия сообщил ТАСС о том, что Малком, у которого 13 мая родился сын, улетел в Бразилию по согласованию с руководством и тренерским штабом "Зенита".

"Зенит" досрочно стал победителем РПЛ. 7 мая сине-бело-голубые благодаря победе над московским "Спартаком" (3:2) стали недосягаемы для ближайших преследователей, а 13 мая после ничьей с "Краснодаром" (2:2) получили кубок и медали за победу в чемпионате России. До конца сезона сине-бело-голубые проведут еще три матча, два из них - на выезде. 20 мая "Зенит" в гостях сыграет с "Оренбургом", 27 мая встретится с "Сочи" на его поле, в последнем, 30-м туре чемпионата России 3 июня на "Газпром-Арене" примет воронежский "Факел".

Малком после 27 матчей занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ - на счету бразильца, зимой получившего российское гражданство, 23 гола. Больше него в одном сезоне в истории чемпионатов России забивали только россиянин Олег Веретенников (25 в сезоне-1995) и ивуариец Сейду Думбия (28 в сезоне-2011/12). В сезоне-2011/12 команды провели по 44 матча, он длился полтора года перед переходом на систему "осень - весна".